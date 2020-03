CASERTA. CORONAVIRUS. Disinfezione delle strada da questa notte

CASERTA (com.sta.) – Dopo gli interventi di disinfezione straordinaria delle scuole, degli uffici pubblici e dello stadio, dalla prossima notte l’operazione di sanificazione proseguirà con le strade cittadine ed i luoghi di assembramento.

Dalle 4 alle 8 del mattino, a partire dal 2 marzo e per i prossimi 15 giorni, tutte le notti ad esclusione del martedì e giovedì, i cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, di tenere in casa gli animali domestici