CASERTA. Crisi economica da Covid, la Reggia dimezza il costo degli abbonamenti

CASERTA – Si apre oggi, online, la campagna abbonamenti 2021 per la Reggia di Caserta. Con “Reggia Card 2021”, che costera’ di meno rispetto al 2020, i piu’ fedeli visitatori avranno l’opportunita’ di riscoprire e vivere, con esperienze e suggestioni dedicate ed esclusive, il sogno di re Carlo attraversando i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli.

“L’abbonato della Reggia di Caserta e’ un visitatore speciale, complice e partecipe nella missione di cura e promozione culturale del Museo” dice il direttore Tiziana Maffei. Ci sara’ inoltre un risparmio sul costo del tagliando, che anche quest’anno sara’ diviso in quattro tipologie (Venere per chi ha tra i 18 e i 30 anni; Ercole, per chi ha tra i 30 e i 65 anni; Atlante, per gli over 65; Leoni, per acquistare due Reggia Card insieme). Consapevole della grave crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, la Direzione, in accordo con il consiglio di amministrazione, ha infatti dimezzato per il 2021 il costo di Reggia Card: Venere costera’ 17,50 euro invece di 25 euro, per Ercole il prezzo sara’ di 25 euro invece di 50 euro; con Atlante si spenderanno 17,50 euro invece di 25 euro; per chi compra due abbonamenti insieme il costo sara’ di 40 euro invece di 80 euro.

Tra i vantaggi della Reggia Card 2021, vi sono l’ingresso senza prenotazione, il doppio accesso (piazza Carlo di Borbone e corso Pietro Giannone), l’ingresso ad Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese, le visite dedicate ed esclusive, sconti al bar e per il noleggio delle bici.