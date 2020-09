CASERTA. Da oggi vietato il consumo di alcolici nei luoghi pubblici per evitare assembramenti

CASERTA – La comunicazione ufficiale arriva dal sindaco di Caserta, Carlo Marino:

DA OGGI E’ VIETATO IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI PUBBLICI IN UN AMPIO PERIMETRO DELLA CITTA’

Fin da questo fine settimana sarà vigente a Caserta un’Ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici in un ampio perimetro cittadino, a partire dalle zone che, anche recentemente, sono diventate teatro di continui assembramenti e talvolta di fenomeni di microcriminalità oltre che di pericolo per la salute, la sicurezza e l’ordine pubblico.

E’ un atto concordato con il signor Prefetto, con il signor Questore e con i vertici delle Forze dell’Ordine, che consideriamo indispensabile e necessario per la sicurezza in città e per indirizzare, specie i più giovani, a comportamenti corretti e osservanti le norme cui tutti ci dobbiamo uniformare per allontanare il rischio del contagio da covid-19.