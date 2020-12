COVID. Nell’ultima tabella ASL dell’anno aumenta il dato sui morti. +181 nuovi positivi tra CASERTA E PROVINCIA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 31 dicembre, dati aggiornati alle 14, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 181 nuovi contagi in Terra di Lavoro nelle ultime 24 ore, con 1.848 tamponi e una percentuale di positività pari 9.8%, tornando sotto l’unità dopo i giorni scorsi. Pochi i tamponi analizzati se consideriamo gli oltre duemila dei giorni scorsi. Come avviene spesso in questi casi, ad un calo del numero dei test corrisponde l’aumento della percentuale del contagio.

Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 421 (+16). Aumenta il dato giornaliero dei decessi legati al covid, tornati dopo diverse settimane in doppia cifra nella nostra provincia. E questa sicuramente non è una buona notizia.

I guariti in provincia di Caserta sono 29.978 (+351 guariti nelle ultime 24 ore), mentre la cifra riguardante le persone attualmente positive è in calo ed è pari a 4.733 (-186).

Dall’inizio della pandemia sono stati 35.483 casi di contagio.

