CASERTA Del Gaudio si complimenta per la giunta, Vignola augura buon lavoro e Giovine viene eletto nella Commissione elettorale

Al termine della seduta di Consiglio l’elezione dell’organismo comunale: Giovine e De Lucia ottengono 8 voti, 9 Iannucci (Socialisti Uniti) che si avvia verso la presidenza. “Fuori” Santonastaso

CASERTA (r.s.) Dicevamo in un altro articolo che al Comune di Caserta c’è minoranza e minoranza. Ad aprire oggi la sequela di interventi in aula, nel corso della prima seduta di consiglio comunale del Marino-bis, è stato Gianpiero Zinzi che ha subito dichiarato che la sua sarà “un’opposizione seria”. Alle sue parole ha fatto seguito l’intervento di Pio Del Gaudio che, dopo avere letto una dichiarazione a nome di Roberto Desiderio, impossibilitato a parlare per un problema alle corde vocali, si è detto “emozionato di tornare in quest’aula”.

“Ripensando a quel 14 luglio del 2015 non mi sarei aspettato di tornare in quest’aula dove da oggi farò con entusiasmo il consigliere comunale. Noi faremo opposizione in modo deciso e chiaro – ha dichiarato Del Gaudio -, ma voteremo a favore se si faranno cose utili. Ovviamente – ha sottolineato l’ex sindaco – diciamo no al biodigestore e mi auguro che si convochi presto un consiglio comunale aperto sul tema. Al sindaco chiedo di difendere la città, di fare il sindaco con impegno e con la dovuta determinazione”. Del Gaudio si è poi congratulato per la giunta appena nominata da Carlo Marino.

Sintetico è stato, invece, l’intervento di Romolo Vignola: “Auguro al sindaco e ai componenti della giunta di fare un buon lavoro e spero che noi tutti saremo all’altezza del compito che la città ha voluto assegnarci. Auspico che Caserta diventi davvero il capoluogo di questa provincia”.

Chi ha certamente una carriera politica davanti a sé è Raffaele Giovine. Bravo oratore, il candidato sindaco sconfitto al primo turno – così come Del Gaudio e Vignola – ha esordito, strappando molti sorrisi, dichiarando che mai avrebbe pensato di sedere in minoranza insieme a Del Gaudio. Ha poi parlato delle opportunità che Caserta avrà con i fondi del Pnrr: “Noi daremo una mano affinché queste opportunità possano essere colte”.

Proprio Giovine, tra l’altro, è stato eletto, al termine della seduta odierna del Consiglio, componente della Commissione elettorale. A lui otto voti, altrettanti per Antonio De Lucia. Gianluca Iannucci (Socialisti Uniti) ne ha ottenuti nove e sarà certamente lui a presiedere l’organismo. Con sette voti, invece, non ce l’ha fatta Paolo Santonastaso. Ecco un altro esempio di “massima collaborazione” tra una parte dell’opposizione e la maggioranza.