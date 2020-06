CASERTA. Della Ventura & Maravita, ecco i nomi dei due noti bar e del circolo della città nei pressi dei quali si spacciava cocaina, hashish e crack

Caserta – L’indagine del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando provinciale di Caserta diretta dai magistrati della DDA di Napoli, parte da alcuni punti forti. Uno di questi è rappresentato dall’individuazione precisa delle tre piazze di spaccio, dove l’organizzazione, capeggiata secondo l’accusa dei pubblici ministeri, da Concetta Buonocore, moglie del boss da tempo in carcere Antonio Della Ventura, detto “o’ cuniglio” e da Michele Maravita, vendeva tanta, ma proprio tanta roba: hashish, cocaina, fino ad arrivare al crack.

In punto di premessa, il Gip del tribunale e di Napoli che ha firmato l’ordinanza, scrive: “C’erano almeno tre piazze di spaccio a Caserta, rispettivamente nei pressi del bar ‘Caffè di Notte‘ in via Bramante, presso il (vicino) Bar Tahiti, in via Settembrini e presso il circolato ricreativo di via Fratelli Rosselli”. Che si trova, aggiungiamo noi, nel rione Cappiello, a ridosso delle centralissime via Ruggiero e via G.M. Bosco, per tutti l’arteria terminale di incontro di migliaia e migliaia di giovani, soprattutto durante i fine settimana.

