CASERTA. Nuovo caso di contagio in pochi giorni tra i dipendenti degli uffici comunali dell’ex Caserma Sacchi

CASERTA – Come vi abbiamo già annunciato nella giornata di ieri, oggi, lunedì 2 novembre, gli uffici dei Servizi Demografici della ex Caserma Sacchi, in via San Gennaro a Falciano, resteranno chiusi per sanificazione. La decisione è stata presa dopo che si sono registrato alcune positività al coronavirus negli ultimi giorni all’interno delle stanze della sede distaccata dell’ente comunale.

Nel settore Demografico del comune di Caserta, dopo il caso di contagio da covid-19 della scorsa settimana, ne è stato registrato un altro, al termine dei test naso-faringei compiuti sul personale. Per i 3 dipendenti entrati a contatto con il collega positivo è stato attivato lo smart working, che sarà in funzione finché non uscirà dai tamponi un risultato negativo o fino alla fine del periodo di quarantena senza sintomi.

Ricordiamo che oggi gli uffici della Caserma Sacchi sono chiusi, eccezione del servizio di Stato Civile – Nascite e Morti.