CASERTA – Domani, lunedì 2 novembre, gli uffici dei Servizi Demografici della ex Caserma Sacchi, in via San Gennaro a Falciano, resteranno chiusi per sanificazione.

L’intervento si è reso necessario in seguito ad una positività al covid-19 riscontrata nel corso dello screening con tamponi naso-faringei, effettuato nei giorni scorsi, sul personale del settore.