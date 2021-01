CASERTA. DJ Capriati parla dal suo letto d’ospedale: “Sono vivo grazie a Dio. Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui”

CASERTA – Fuori pericolo, DJ Capriati torna a parlare dopo l’episodio che lo ha visto gravemente ferito da suo padre:

Sono vivo, e grazie a Dio posso raccontarlo.

Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, i miei parenti, amici, conoscenti, e i tantissimi DJ e promoter che mi hanno dimostrato così tanto affetto in questi giorni. Sono commosso. Non sono ancora riuscito a leggere e rispondere i messaggi ma lo farò tra qualche giorno quando starò meglio. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato ormai. Chiedo solo una cosa se è possibile, un po’ di rispetto nei confronti di mio padre e della mia famiglia, poiché ne io e ne nessuno di voi ha il potere e il dovere di giudicare ciò che è accaduto. I drammi familiari sono all’ordine del giorno, e soprattutto attenzione alla stampa poiché come ben sapete le notizie sono spesso confuse e poco veritiere.

Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui.