CASERTA. Dolore per la morte di Nicola, giovane papà scomparso a soli 46 anni

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Dolore per la scomparsa di Nicola Carlizzi 46 anni. Ieri una dolorosa notizia per la prematura dipartita dello stimato e conosciuto Nicola Carlizzi, sposato con Gabriella Farina e padre di Alessia Maria, e di Francesca. L’uomo, un onesto lavoratore. I funerali si sono celebrati oggi, mercoledì 2 giugno, alle 15:30 nella Chiesa del Buon Pastore, a Caserta Tanti i presenti per l’ultimo saluto. Questo l’addio del fratello Antonio Carlizzi “Nicola, fratellone mio, ti voglio un mondo di bene, ovunque tu sia in questo momento. Senza di te la nostra vita non sarà più la stessa.”