CASERTA Domani, messa in memoria del vice-questore Gennaro Rega, a trent’anni dalla sua scomparsa. Fu capo della Squadra Mobile casertana negli anni ’90.

CASERTA – Domani, alle 18.30, con una messa celebrata presso la chiesa d San Sebastiano in via Mazzini, i famigliari con la moglie Claudia Mazzitelli e le figlie Alessia e Camilla, amici e colleghi ricorderanno il vicequestore casertano Gennaro Rega nel trentennale della sua scomparsa.

Il funzionario di polizia, entrato nel 1973 nell’Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza sulle orme del padre Luigi Rega, Colonnello comandante della Scuola Allievi Agenti di Caserta di via Eleuterio Ruggiero, percorreva tutti i gradi di una brillante carriera sino a divenire indimenticato capo della Squadra Mobile casertana, rilevante incarico a cui perveniva per il suo acume investigativo e le spiccate qualità umane. Poi l’inesorabile malattia che poneva fine alla sua giovane vita.

Una foto di Gennaro Rega, giovane cadetto dell’Accademia di Polizia nel 1973

La celebrazione di domani attesta come il suo ricordo in questi decenni sia restato immutato, oltre che naturalmente nei suoi cari, in quanti lo conobbero e stimarono nel servizio e nella vita privata e che hanno assicurato la loro partecipazione al rito.