AGG. 16:50. CASERTA. Donna di 44 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Ferrarecce

CASERTA – È è stata trovata dai pompieri nella propria abitazione di Caserta, in via Ferrarecce, una donna di 44 anni senza vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche un’ambulanza.

AGG 16.50: La donna di 44 anni trovata senza vita nella sua casa in via Ferrarecce, non distante dal ponte che collega quella parte di Caserta a via Napoli, soffriva già di alcune patologie. Problemi di salute che, a quanto pare, hanno portato al decesso avvenuto presumibilmente nella giornata di oggi. L’orario del decesso, però, e ancora tutto da stabilire. Si cerca di capire perchè la donna, malata, fosse sola in casa. E’ inutile fare però supposizioni in merito.