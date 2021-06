CASERTA – Donna investita sulle strisce pedonali. E’ accaduto in via Bersaglieri a Caserta. La vittima è stata investita sulle strisce pedonali mentre faceva rientro a casa dopo essersi recata a fare la spesa. Secondo le prime testimonianze dei presenti la donna dopo la caduta non riusciva più ad alzarsi. Soccorsa e trasportata in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto la polizia municipale per ricostruire quanto accaduto.