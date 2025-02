CASERTA. Dopo il furto da 60mila euro alla gioielleria Tagliafierro, il proprietario: “Ennesimo colpo. Ma si può vivere così?”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Quello messo a segno nella notte tra l’11 e il 12 febbraio non era il primo colpo che la gioielleria Tagliafierro, in via Acquaviva, subiva.

Un colpo audace e ben orchestrato: intorno alle 3:30 di notte i ladri hanno messo in atto un furto da 60mila euro utilizzando un’auto come ariete e un’astuta mossa di blocco per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine.

I criminali hanno sfondato la vetrina del negozio con una Fiat Punto, penetrando velocemente all’interno della gioielleria. Prima di entrare in azione, però, hanno piazzato una Renault Twingo al centro della strada per ostacolare tempestivamente eventuali interventi delle forze dell’ordine. Un piano rapido e ben strutturato, che ha permesso ai ladri di razziare gli oggetti di valore e gioielli in pochi minuti, portando via un bottino complessivo di circa 60mila euro.

Il proprietario della gioielleria ha espresso tutta la sua frustrazione per l’ennesimo furto subito: “L’ennesimo colpo presso il nostro store di Caserta. Ma si può vivere così?” ha dichiarato, sottolineando il senso di insicurezza che ormai pervade la città.

Le indagini sono in corso, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui colpevoli. La speranza è che, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei residenti, si possano ottenere elementi utili per risolvere il caso e mettere fine a questa serie di colpi.