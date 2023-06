CASERTA. E’ arrivata la “Notte prima degli esami” per 13 mila studenti della provincia. I DATI

CASERTA – Sta per iniziare quella che è la notte prima degli esami, una di quelle che restano nella memoria di ognuno di noi. Una notte magica, storica per i 536.008 candidati che domani, mercoledì 21 giugno, affronteranno la prima prova della maturità 2023, tornata alle regole pre covid.

Saranno complessivamente 521.015 i candidati interni (1.758 in meno di quelli del 2022) e 14.993 candidati privatisti esterni (1.812 in meno dell’anno scorso). Dai dati della rivista specializzata Tuttoscuola emerge come ci sia un aumento significativo del numero di candidati interni degli istituti paritari

È la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affronteranno la maturità 2023: quasi un candidato su sette dei 536mila registrati dal Ministero. Seguono la Lombardia con quasi 75.988 candidati, il Lazio 52.391.

Per numero di candidati, dopo Napoli, c’è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670. Subito dopo il capoluogo piemontese viene Salerno con 17.326 candidati che precede Bari con 15.276, Caserta con 13.049.