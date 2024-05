CASERTA e CASERTANA in lutto. Scompare Antonio “Toto” Cuccaro, imprenditore e memoria storica della squadra di calcio della città

Figlio di Luigi Cuccaro, vicepresidente ai tempi del primo campionato di serie B e cugino di Enzo Cuccaro, al comando della squadra quando, per la seconda volta, i falchetti conquistarono il campionato cadetto. Con il fratello ha gestito l’impresa del mobile “Arredamenti Cuccaro” di corso Trieste

CASERTA. E’ venuto a mancare la scorsa notte Antonio Cuccaro, per tutti Toto, imprenditore del mobile (con il fratello Vincenzo ha gestito l’azienda di fabbricazione e vendita Arredamenti Cuccaro, con sede in corso Trieste) e grande appassionato della Casertana. Probabilmente il più grande appassionato della squadra di calcio della città. Toto Cuccaro soffriva da tempo di un brutto male, eppure, nonostante ciò, anche sabato 27 aprile era lì, al Pinto, per la partita disputata contro il Sorrento e vinta con il formidabile risultato di 5-2.

Toto era figlio di Luigi Cuccaro, fondatore dell’azienda Arredamenti Cuccaro e vice presidente della Casertana quando alla presidenza sedeva Giuseppe Moccia e quando la squadra, per la prima volta, conquistò il campionato di serie B. Era la fine degli anni Sessanta (campionato ’68-’69) e la squadra, che nella precedente stagione si era vista “scippare” la serie cadetta dal Taranto, raggiunse l’agognato traguardo. Antonio Cuccaro, per tutti Toto, era anche cugino di Enzo Cuccaro, ovvero di colui che bissò il risultato della B, nella stagione ’91-’92.

Per Toto la Casertana è stata una passione, un amore condiviso con i tanti amici, tra questi anche ex calciatori della Casertana, tutti i giorni ed al Bar Martucci, in particolare, per “Il processo del mercoledì”, dove commentare le partite della squadra cittadina e del Napoli. Da un anno lavorava con il giornalista Pasquino Corbelli ed il tecnico Francesco Benenato alla realizzazione di un video sulla storia della Casertana. Alla famiglia di Antonio, per tutti, Toto Cuccaro, giungano le condoglianze di CasertaCE.