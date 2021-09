CASERTA E SCUOLE. L’associazione formatori e insegnanti: “Buoni libro per le famiglie servono ad ottobre, non mesi dopo”. E sulla mensa…

L’Anief Caserta sollecita il comune di Caserta di accelerare la partenza del servizio mensa e il rilascio dei buoni libri”

CASERTA – Alla riunione del 10/09/2021 fissata per le ore 11.00 erano presenti per il comune di Caserta l’Assessore alla Pubblica Istruzione la dott.ssa Adele Vairo e l’arch. Paolo Gugliotta, mentre in rappresentanza dei Dirigenti scolastici la dott.ssa Laura Nicolella e il Prof. Giuseppe Di Pascale in qualità di Presidente Provinciale Anief Caserta.

L’assessore dott.ssa Vairo dopo il ringraziamento di rito, ha presentato i punti all’ordine del giorno:

Servizio mensa;

Servizi cedole Librarie;

Servizio buoni libri;

L’arch. Paolo Gugliotta ha esposto in modo chiaro ed esaustivo i suddetti punti riassumendoli nel modo seguente:

Il servizio mensa è stato appaltato da una nuova ditta con la durata di 5 anni e partirà dalla prima decade di ottobre. L’acquisto ed il pagamento dei ticket sarà gestito direttamente dai genitori tramite una semplice applicazione scaricabile on line.

Il servizio cedole librarie sarà anch’esso tutto on line, si prenderanno i libri direttamente dal libraio tramite la tessera sanitaria del genitore.

La richiesta dei buoni libri sarà fatto direttamente dai genitori on line sul portale indicato dal comune di Caserta.

Dopo un breve intervento della Prof. Laura Nicolella, prende la parola il Prof. Giuseppe Di Pascale, Presidente Provinciale Anief Caserta, che elogia l’Assessore alla Pubblica Istruzione ed il suo staff per la buona organizzazione, inoltre sollecita la stessa ad accelerare le procedure per la consegna dei buoni libri ai genitori entro il mese di ottobre e non nel mese di dicembre come accade di solito al fine di consentire l’acquisto dei libri necessari per gli alunni. Inoltre, il prof. Di Pascale chiedeva di dare assistenza ai quei genitori in difficoltà informatiche. L’arch. Gullotta rispondeva che negli ultimi 5 giorni utili per la richiesta dei buoni libri, l’URP di Caserta era a disposizione per l’inserimento delle domanda sul portale.