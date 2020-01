CASERTA. ECOCAR per l’ennesima proroga (siamo a più di due anni) il comune in ritardo con lo stanziamento dei soldi

CASERTA – Non sappiamo se c’è stato un ravvedimento, scaturito dalla sentenza del Tar nel caso Ecocar-Energetikambiente, oppure una reazione al nostro ennesimo articolo (LEGGI QUI) sulla vicenda, fatto sta che per il mese di gennaio 2020 il comune di Caserta non ha ancora presentato l’impegno di spesa per la ormai storica proroga alla società di Deodati.

Tendenzialmente, questa determina dirigenziale firmata dal factotum Franco Biondi, veniva resa nota nei primi giorni del mese, ma è un documento che nasceva alla fine del mese precedente. Ad esempio, l’impegno di spesa per la Ecocar di dicembre 2019 veniva firmato il 26 novembre e così via.



Come detto, non siamo a conoscenza del perché di questa mancato proroga sia dovuta alla decisione del Tar che ha opposto parere negativo alla richiesta di cautelare, cioè la sospensione degli effetti la delibera dell’aggiudicazione della garetta di 6 mesi alla Asmel, per conto del comune di Caserta, dall’Energetikambiente, oppure una semplice dimenticanza, forse dovuta alle feste, che verrà poi “risanata”. Fatto sta che per ora è un indizio, l’indizio che possa esistere la possibilità che il comune abbia eseguito la sentenza del Tar, dando il via libera al cambio di cantiere e al passaggio quindi alla società dei Pizzimbone. L’Energetikambiente ha avuto le sue noie con la giustizia, ma nulla toglie che questa gara di sei mesi l’ha vinta diverso tempo fa e si attende ancora che l’aggiudicazione da mera documentazione cartacea diventi fattuale.