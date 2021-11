CASERTA. Edificio pericolante: via Vico interdetta al traffico

CASERTA – Pericolo crollo in via Vico, a Caserta, strada interdetta al traffico pedonale e veicolare. É quanto comunicato dal Comune di Caserta sulla pagina social ufficiale.

“+++CHIUSA VIA VICO PER PERICOLO CROLLO+++

Causa pericolo di crollo di un edificio all’incrocio tra via Vico e piazza Correra, VIA VICO E’ INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.

Accesso consentito soltanto ai residenti da corso Trieste fino al civico 12 di via Vico e da via Roma fino a piazza Correra.” A far scattare il provvedimento il pericolo di crollo di un palazzo.