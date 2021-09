CASERTA ELEZIONI. Il ministro Garavaglia in città con Zinzi: “Questi gli impegni che il governo prende con voi”

COMUNICATO STAMPA

CASERTA – “Per rilanciare una città come Caserta bisogna fare sistema. Noi come Ministero mettiamo a disposizione le risorse del piano europeo partendo dal digitale, e questa è la chiave di volta che ci può permettere in pochissimo tempo di guadagnare quote di mercato semplicemente facendoci conoscere meglio”. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che stamani ha partecipato a Caserta al convegno “Turismo Incoming. Caserta che riparte!”, insieme al candidato sindaco di centrodestra Gianpiero Zinzi, esponente della Lega come Garavaglia. “Tanti italiani non conoscono le potenzialità di questi territori – ha aggiunto il ministro – perchè Caserta non è solo la Reggia, un sito che deve arrivare ad un milione di visitatori, ma è anche il borgo medioevale di Casertavecchia, vicino c`è il mare. Caserta è una classica città dalle enormi potenzialità non sfruttate. Dobbiamo farla conoscere e apprezzare da italiani e stranieri. Garavaglia ha poi annunciato che “per febbraio dovrebbe essere pronto il nuovo hub digitale”