CASERTA ELLE ELEZIONI “Io firmo per Caserta”: una lista ad alto tasso… legale. Per Romolo Vignola in campo un team di avvocati

Il penalista casertano, candidato sindaco, ha in lista tanti colleghi avvocati: Alfredo Plini, Carlo Madonna, Alessandro Barbieri, Alberto Coppo, Gloria Martignetti. In “Speranza per Caserta” oltre ai consiglieri uscenti Francesco Apperti e Norma Naim, i “bulzoniani” Maria Valentino e Mimmo Marzaioli. Con “Per-Per le persone e la comunità” Umberto D’Ambrosio, Pippo De Fraia e Donato Sciano.

CASERTA (rita sparago) “Avvocato penalista, 56 anni, di poche parole, ma diretto e concreto nei fatti. Si definisce socialista aperto alle forze progressiste e democratiche”. Così la descrizione nella pagina facebook di Romolo Vignola, candidato sindaco della città di Caserta. Già presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, ha tre liste che sostengono la sua corsa a Palazzo Castropignano: “Io firmo per Caserta”, “Per – Per le persone e la comunità” e “Speranza per Caserta”.

E, probabilmente, vista la sua professione, tra questi tre elenchi c’è proprio una lista ad alto tasso “legale”. Parliamo di “Io firmo per Caserta”. Tutti, o quasi, neofiti della politica ma molto radicati in città e tra gli aspiranti consiglieri comunali diversi avvocati: Carlo Madonna, Alberto Coppo, Gloria Martignetti, Alessandro Barbieri (unico in lista ad avere un passato da consigliere comunale), Alfredo Plini. Sempre candidato in “Io firmo per Caserta” l’imprenditore Vincenzo Moriello, Maria Giovanna Piccolo (sorella dello scrittore Francesco), Manuela Vigliotta, discendente di una famiglia di imprenditori. Insomma, una lista che potrebbe riservare delle sorprese… (positive per Vignola, non tanto per i suoi avversari).

“Speranza per Caserta”, al contempo, parte dalla solida base di due consiglieri comunali uscenti (Francesco Apperti e Norma Naim). Da sottolineare la presenza in lista del medico Maria Valentino e di Mimmo Marzaioli, la prima consigliera comunale ed il secondo assessore nel governo cittadino di Aldo Bulzoni.

“Per – Per le persone e la comunità” ha come frontman il leader Umberto D’Ambrosio manager d’azienda. In lista anche Giuseppe Maria De Fraia, meglio conosciuto come Pippo De Fraia (già candidato anche alle regionali) e Donato Sciano, di una famiglia molto nota di San Leucio.