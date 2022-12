CASERTA. Entra in ztl col pass per disabili del marito: denunciata

La donna utilizzava la fotocopia a colori del permesso invalidi intestato al marito, entrava nella zona traffico limitato di via Pollio

CASERTA – La Polizia Municipale di Caserta, nel mese scorso è stata impegnata su più fronti in attività di polizia giudiziaria. Dopo numerosi casi dei mesi scorsi, ancora un furbetto dei contrassegni invalidi è stato scoperto e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Infatti è stato accertato che una cinquantenne casertana a bordo di una Smart, utilizzando la fotocopia a colori del permesso invalidi intestato al marito, entrava nella zona traffico limitato di via Pollio, parcheggiava comodamente in divieto di sosta presso la sede centrale delle Poste Italiane, effettuava il prelievo al bancomat e poi voleva allontanarsi dal posto. Veniva fermata un attimo prima di riprendere la marcia.

Dagli

accertamenti risultava che il permesso era stato rilasciato al marito, proprietario del veicolo. Il permesso fotocopiato veniva sequestrato come prova del reato e il responsabile veniva deferito all’Autorità Giudiziaria, per falsità materiale commessa da un privato, che convalidava il sequestro.Ilveicolo veniva sanzionato anche per il divieto di sosta (sanzione di 42,00 euro) e per aver omesso di effettuare la revisione periodica del veicolo ai sensi dell’articolo 80 cds (sanzione di 173,00 euro).