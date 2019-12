CASERTA. Federica sta meglio. Dopo il terribile incidente, la studentessa del Diaz risvegliata dal coma

CASERTA – Sta meglio Federica Martone, la studentessa del Diaz coinvolta nel gravissimo incidente stradale verificato in via degli Atleti il 24 novembre scorso. La ragazza, che ha riportato gravissime ferite e diverse fratture è ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale civile di Caserta. I medici, ravvisando un chiaro miglioramento delle sue condizioni, hanno deciso di svegliarla dal coma farmacologico in cui era tenuta da quella drammatica serata, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, cadde dalla sua motocicletta, volando per diversi metri fino a scontrarsi con un’auto in sosta.