CASERTA – Fiamme in prossimità del Parco dei Pini, nella zona di Centurano/ San Clemente. Dopo un primo intervento, questa mattina, dei vigili del fuoco del Comando provinciale, se ne è reso necessario un secondo sempre nella suddetta zona, oggi pomeriggio, per un vasto incendio in prossimità dei campi di calcetto. I vigili del fuoco con l’ausilio di una autobotte e con il supporto di varie squadre della protezione civile di Caserta sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.