CASERTA Finisce in ospedale dopo una notte di eccessi: 33enne ricoverato con un trauma cranico

L’uomo, con precedenti per spaccio, è caduto a terra probabilmente perché ubriaco. Subito la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA. Una serata di eccessi e poi la corsa in ospedale per un trauma cranico dovuto ad una rovinosa caduta. E’ ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano il pregiudicato di 33enne di Caserta che, probabilmente ubriaco, è stato ritrovato ieri sera, a terra e con una profonda ferita alla testa. Già noto alle forze dell’ordine per droga e spaccio di stupefacenti, l’uomo è stato trasferito in ospedale da un’ambulanza chiamata da alcuni avventori dei locali del centro città.