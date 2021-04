CASERTA. FIP, Franco Porfido eletto nuovo presidente del Comitato Provinciale

COMUNICATO STAMPA

CASERTA – In seguito alle votazioni, Catello Franco Porfido è stato eletto presidente del Comitato Provinciale della FIP di Caserta, mentre i consiglieri sono Pasquale Orlando, Carmine Pezone, Agostino Terracciano e Gennaro Valentino. Enorme soddisfazione per Franco Porfido, figura storica del basket casertano che da anni svolge il ruolo di dirigente della Virtus 04 Curti e che darà il suo contributo per lo sviluppo della pallacanestro di Terra di Lavoro.

L’esordio nel Basket casertano avviene con la dirigenza dei “P.G.S.Falchetti Caserta” nel 1969 dove ha svolto anche il ruolo di Addetto Stampa. Nel 1995 diviene Presidente del “Basket Giugliano” campionato serie C2 e nel 1997 entra nel Comitato Provinciale di Caserta come Consigliere. Nel 2003 riveste il ruolo di Presidente dei “Falchetti Basket Caserta” ed entra nel Consiglio Regionale FIP Campania.

Nel 2004 viene nominato Commissario alle finali Nazionali under 14 femminili per tre anni consecutivi a Porto San Giorgio. Nell’elezione del Comitato Regionale che vede Presidente Giovanni del Franco diviene Vice Presidente dello stesso, carica che riveste fino al 2008. Contestualmente con la fusione delle società Falchetti e Juve Caserta assume la carica di Dirigente addetto agli arbitri.

Nel 2008 continua la Vicepresidenza del Consiglio Regionale FIP sotto la guida di Manfredo Fucile. Direttore Sportivo in A1 femminile con la “Coconuda Maddaloni” con cui partecipa alla Coppa Campioni toccando le principali mete europee. Nel 2010 e fino al 2012 è direttore sportivo della “Carpedil Battipaglia” campionato A2 femminile conquistando anche la Coppa Italia. Termina nel 2012 l’attività regionale per dedicarsi al ruolo di Commissario nelle finali regionali.

Rientra a Caserta nel ruolo di Direttore Sportivo della “Virtus 04” campionato C silver. Stella al merito sportivo nel 2004 e nel 2011.

Dal 2021 Presidente Comitato Provinciale di Caserta.