CASERTA. Focolaio nel campo estivo dei Salesiani, 300 bimbi in quarantena

Sospesa anche la trasmissione sul maxi schermo della partita Italia-Spagna di questa sera

CASERTA – Dopo la scoperta di alcuni casi positivi al covid-19, l’ASL ha disposto l’interruzione cautelativa del campo estivo Estate Ragazzi dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria fino a lunedì 12 luglio. Dunque, fino a quella data, 300 bimbi e le loro famiglie resteranno in quarantena. A darne comunicazione è stato lo stesso istituto con dei post sui social nei quali annunciava anche che questa sera per “motivi cautelativi” non sarà trasmessa sul maxi schermo la partita Italia-Spagna valida per le semifinali degli Europei di Calcio.

L’Istituto effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti esterni ed interni utilizzati per il campo.

Il campo estivo riprenderà martedì 13 luglio.