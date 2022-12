CASERTA – Rubano al supermercato e nascondo la merce in un passeggino. Denunciati un 17enne, un 18enne ed un 19enne del campo rom di Capodichino (NA) sorpresi presso l’esercizio commerciale “Carrefour”, ubicato in Caserta alla via C. Battisti, con merce rubata del valore complessivo di euro 1.000, occultata in un passeggino con doppio fondo.