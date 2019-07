CASERTA. Getta la figlia di 16 mesi dal balcone dei nonni e tenta il suicidio. Operato Salvatore Narciso

CASERTA – E’ stato operato ieri, all’ospedale Cardarelli di Napoli, Salvatore Narciso, l’uomo di 35 anni che lunedì, in un momento di distrazione della madre, ha lanciato la sua figlioletta di appena 16 mesi dal balcone della casa dei suoceri a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, gettandosi, in seguito, anch’egli, in un tentativo di suicidio. Qui di seguito pubblichiamo il bollettino medico diramato nella giornata di ieri dalla struttura ospedaliera.

“A.O.R.N. A. Cardarelli Tragedia di San Gennaro Vesuviano, intervento riuscito per il paziente giunto in condizioni critiche. In merito drammatico evento di San Gennaro Vesuviano la Direzione Strategica del Cardarelli fa sapere che l’uomo ha riportato fratture vertebrali ed ematoma intradurale che è stato risolto grazie ad un delicato intervento chirurgico”.