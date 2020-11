CASERTA. Getta rifiuti di ogni genere in strada e fa pure il bis. 40enne beccato e sanzionato grazie alla fototrappola

CASERTA – Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Caserta, nell’ambito delle

attività di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, ha identificato e



sanzionato un casertano di 40 anni, A.F., sorpreso a scaricare in strada rifiuti didiverso genere. L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere mobili“fototrappola” installate sul territorio che lo hanno fotografato per due giorniconsecutivi mentre estraeva dalla sua auto e abbandonava in una strada cittadinarifiuti di ogni genere: ombrelloni, bombole di gpl vuote, un forno a microonde,ferraglia varia e bidoni in plastica. Il 40enne è stato sanzionato ai sensi del TestoUnico Ambiente, D. Lgs. n° 152/06, per un ammontare complessivo di euro358,00. Sono in corso ulteriori attività.



Le condotte sanzionate deturpano il territorio e danno la percezione di un degrado

urbano, notoriamente deleterio per tutta la comunità, annullando tutte le condotte

positive e rispettose delle regole tenute dalla stragrande maggioranza dei cittadini

casertani.