CASERTA. Giuramento della scuola di Polizia, ordinanza di divieto di parcheggio e polemiche dei residenti

Domani, 12 dicembre, l’evento. Chi ci abita si chiede perchè la scuola non utilizzi l’enorme spazio interno per ospitare parenti e visitatori degli allievi. IN CALCE ALL’ARTICOLO L’ORDINANZA DEL COMUNE DI CASERTA

CASERTA – Una grande e bella manifestazione destinata, però, a suscitare qualche disagio e qualche polemica tra i residenti. Domani, 12 dicembre, giureranno gli allievi della scuola di polizia di via Ruggiero. A quanto si sa, non sarà aperto, probabilmente per motivi di sicurezza, il parcheggio molto grande che insiste all’interno dell’immobile che ospita la scuola. Per cui la vera e propria ondata di parenti e di congiunti che arriveranno da ogni dove fermerà le proprie auto soprattutto in via Correra e via Filzi creando fortissimo disagio in una zona densamente popolata della città di Caserta. A fronte di ciò l’amministrazione comunale ha già emanato un’ordinanza che istituisce il divieto di sosta in aree che centinaia e centinaia di famiglie e di residenti utilizzano abitualmente. La polemica aperta da alcuni di questi residenti anche con segnalazioni al nostro giornale è proprio legata alla decisione della scuola di polizia di non utilizzare l’ampio parcheggio interno che risponderebbe perfettamente alle esigenze di chi arriverà per assistere al giuramento senza rendere necessaria un’ordinanza che sicuramente determinerà disagi e una giornata complessa per i tanti che abitano nei pressi.