CASERTA. Gli trovano 6 piantine di marijuana dentro casa, arrestato 29enne. IL NOME - CasertaCE

CASERTA – In Caserta, i carabinieri del nucleo investigativo, unitamente a un team del nucleo cinofili di Sarno (Sa), hanno tratto in arresto Daniele Vanore, 29 anni, del posto. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione e relative pertinenze, hanno rinvenuto e sequestrato gr. 80 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nr. 6 piante di cannabis contenute in un apposito box climatizzato per la coltivazione idroponica, nr. 1 stelo di cannabis senza foglie e un bilancino di precisione. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.