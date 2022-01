CASERTA. GUARDA IL VIDEO Caos e disordini all’hub pediatrico dell’Iperion: nessuna vaccinazione ai bimbi non prenotati

La denuncia del consigliere comunale e provinciale Maurizio Del Rosso: “Non esiste nessuna norma che preveda la preventiva registrazione alla piattaforma regionale”

CASERTA E’ caos all’hub vaccinale pediatrico allestito all’Iperion. Già alle prime ore del mattino si sono registrati disordini perché i medici si sono rifiutati di sottoporre a vaccinazione antiCovid i bimbi non prenotati sulla piattaforma. A denunciare l’accaduto il consigliere comunale e provinciale Maurizio Del Rosso: “Una situazione gravissima considerata l’assenza di una normativa che preveda la preventiva registrazione per i più piccini e dell’imminente avvio delle lezioni”. Del Rosso, che ha investito del caso anche il comandante dei vigili urbani del capoluogo, ha invitato il direttore dell’Asl ad intervenire per garantire ai bimbi della provincia il diritto alla vaccinazione.