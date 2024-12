CASERTA. GUARDA IL VIDEO. VANDALI DEL PARCHEGGIO. Mega SUV Audi lasciato in strada blocca pullman

CLICCA E GUARDA IL VIDEO COMPLETO

CASERTA – Durante le festività natalizie, il fenomeno della sosta selvaggia ha causato disagi in diverse città, con due episodi particolarmente emblematici documentati tramite video e inviati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Il primo caso ha avuto luogo a Caserta, in via Marchesiello, dove un’auto parcheggiata in modo irregolare ha bloccato il passaggio dei bus di linea, creando un ingorgo e mandando in tilt il traffico.

La Polizia Municipale è intervenuta dopo che l’autore del video ha segnalato l’infrazione. Il proprietario del veicolo ha giustificato la sua azione dicendo di essere diretto a una festa e di non aver trovato posto.

Francesco Emilio Borrelli ha condannato fermamente tali comportamenti, definendoli “un crimine di strada”, soprattutto quando ostacolano il passaggio di mezzi di soccorso o l’accesso per le persone con disabilità. Ha quindi sollecitato un potenziamento dei controlli, l’uso di carri gru per le rimozioni e l’importanza di denunciare simili comportamenti alle forze dell’ordine.

“La sosta selvaggia è una piaga che rovina la vivibilità delle nostre città, soprattutto durante le feste. È necessario fermare i cialtroni al volante e difendere i diritti di tutti”, ha dichiarato Borrelli.