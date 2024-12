CASERTA. I carabinieri tirano le somme del 2024: “Dieci omicidi risolti, 27 mila reati. E su camorra e corruzione…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nel corso del 2024, i Carabinieri di Caserta hanno gestito un volume significativo di interventi, con oltre 215.000 chiamate al 112 e una media di 589 telefonate quotidiane. Questo ha portato a circa 22.500 operazioni sul campo, di cui circa 1.500 legate a crimini di violenza domestica, sotto il “codice rosso”.

Nel complesso, l’Arma ha perseguito più di 27.000 reati, tra cui dieci omicidi risolti, e ha effettuato 1.200 arresti, con il furto come uno dei reati più rilevanti. Un aspetto fondamentale delle operazioni è stato il contrasto alla criminalità organizzata, in particolare contro il clan dei Casalesi, con numerosi arresti di figure chiave. Il comandante provinciale Scarso ha evidenziato l’importanza della videosorveglianza come strumento cruciale per la sicurezza, invitando le amministrazioni a potenziarla.

L’attività investigativa ha riguardato anche il monitoraggio delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali, con indagini che hanno colpito il Comune e la Provincia di Caserta.

Sul fronte della prevenzione, sono stati intensificati i controlli sul territorio, con oltre 45.000 pattuglie e 224.000 persone controllate. Inoltre, i Carabinieri hanno sventato 14 tentativi di suicidio e hanno affrontato il fenomeno delle truffe agli anziani.

In tema di sicurezza pubblica, è stato effettuato un ingente sequestro di esplosivi in vista delle festività. La forza lavoro, pur operando sotto organico, continua a garantire un forte impegno sul territorio.