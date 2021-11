CASERTA – Tanti giovani hanno affollato, oggi pomeriggio, il centro di Caserta per l’arrivo di Alessandra Amoroso nello store Juke Box di via Cornacchia, dov’era attesa per la presentazione del suo ultimo album. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, non sono mancati gli assembramenti incontrollati. E questo, in un momento in cui i contagi da coronavirus sono in aumento.