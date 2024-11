CASERTA. I ladri della banda dell’Audi colpiscono in città: ECCO DOVE E IL BOTTINO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Domenica sera, a Caserta, la “banda dell’Audi” ha messo a segno un nuovo furto, prendendo di mira un appartamento di una giovane coppia in via Renella. I malviventi, almeno dieci persone, hanno agito con rapidità: arrivati con due auto, hanno suonato al citofono per verificare l’assenza degli occupanti, poi hanno forzato il portone e svaligiato l’appartamento in soli dieci minuti, rubando oggetti di poco valore.

In soli dieci minuti, la banda ha preso il bottino, che consisteva principalmente in oggetti della casa, oltre che due collane d’oro e il contante. Trafugati una macchina per il caffè, un apparecchio per l’aerosol e due profumi. Oggetti più preziosi, come argenteria e televisori, sono stati lasciati intatti, probabile per evitare rallentamenti nel trasporto verso l’auto.

Al ritorno, la coppia ha trovato la casa completamente messa a soqquadro. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, raccogliendo prove, incluse le immagini delle telecamere private.