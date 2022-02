CASERTA I vigili urbani sequestrano patate, cipolle, castagne e noci… mentre le strade della città sono piene di auto in seconda fila e i “figli di papà” sfrecciano nelle loro macchinette

In un comunicato stampa le attività svolte nel mese di gennaio dal comando della polizia municipale del capoluogo, diretto da Luigi De Simone

CASERTA Un comunicato stampa per il sequestro di un’abitazione abusiva in costruzione e per aver sequestrato, anche, 23 kg di patate, 8 sacchi di cipolle, 20 sacchi di castagne e 15 sacchi di noci. La “velina” arriva dal comando di polizia municipale di Caserta per sottolineare, evidentemente, le attività svolte nel mese di gennaio. Noi lo pubblichiamo il comunicato, ma non possiamo non sottolineare che, gli uomini e le donne diretti dal comandante Luigi De Simone, dovrebbero magari anche prodigarsi per il rispetto del codice stradale che a Caserta è pressoché sconosciuto. Di gente al telefono in auto, infatti, ce n’è davvero tanta. Di macchine in seconda fila, soprattutto nelle strade centrali ma anche nei quartieri più popolosi, a bizzeffe. Di giovanissimi che sfrecciano nelle loro macchinine appena regalate da papà, ancor di più. Questo solo per fare qualche esempio. Di seguito il comunicato stampa del comando dei vigili urbani di Caserta.

lo è da evidenziare che, per contenere l’emergenza sanitaria in atto, sono state controllate 443 persone presenti all’interno di 65 attività commerciali al fine di verificare il possesso del prescritto green pass. Durante i controlli non sono emerse violazioni.

Nell’ambito del contrasto all’abusivismo edilizio il nucleo di Polizia Edilizia ha effettuato un sequestro preventivo di una costruzione abusiva in cemento armato allo stato grezzo, ubicata al piano terra di uno stabile, a carico di un cittadino italiano di anni 65 che aveva tentato di sanare l’abuso presentando apposita richiesta all’Ufficio tecnico competente che, dopo i controlli, aveva prontamente espresso il diniego. Il responsabile dell’abuso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per costruzione abusiva in zona sismica priva di autorizzazione comunale e per mancanza di calcoli statici depositati, reati previsti e puniti dal DPR n° 380/01, ovvero Testo Unico dell’Edilizia. Inoltre è stata contestata la realizzazione del manufatto abusivo in un’area di interesse paesaggistico tutelata dal D. Lgs. n° 42/04.

Nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale il Nucleo di Polizia Commerciale ha effettuato il sequestro di 23 kg di patate, 8 sacchi di cipolle, 20 sacchi di castagne e 15 sacchi di noci a carico di un cittadino di Afragola di anni 47 sorpreso alla vendita in via Ruggiero privo di autorizzazione. Allo stesso veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 5.000 ai sensi della Legge Regionale n° 7 del 2020. La merce veniva devoluta alla Caritas.