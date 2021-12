CASERTA Il 13 gennaio consiglio comunale sul biodigestore: la minoranza pronta a dare battaglia

Oggi la conferenza dei capigruppo ha fissato le date delle prossime assisi. Il 28 dicembre tutti in aula per interrogazioni e variazioni di bilancio. Il 12 e 13 gennaio 2022 le mozioni sull’impianto di trattamento rifiuti che dovrebbe sorgere in località Ponteselice

CASERTA (rita sparago) Il primo a presentare una mozione sul biodigestore è stato Pio Del Gaudio, unitamente al collega Roberto Desiderio. Successivamente, a quel provvedimento hanno apposto le loro firme anche Romolo Vignola e Raffaele Giovine.

La conferenza dei capigruppo presieduta da Lorenzo Gentile ha stabilito oggi la data del consiglio comunale in cui tale mozione verrà discussa: il 12 e 13 gennaio (prima e seconda convocazione entrambe alle 9 di mattina). Finalmente si cercherà di fare chiarezza su uno dei temi maggiormente dibattuti negli ultimi anni ed in campagna elettorale, in modo particolare. La volontà dell’amministrazione comunale di voler realizzare l’impianto in via Enrico Mattei, località Ponteselice e, soprattutto, gli atti già prodotti ed inviati alla Regione Campania, fanno temere che nessuna delocalizzazione sarà possibile. A chiedere delucidazioni all’assessore alla Transizione ecologia Carmela Mucherino ed al sindaco Carlo Marino, saranno proprio i rappresentanti dell’opposizione, a nome di tutta la cittadinanza. “Il biodigestore è un tema che deve essere affrontato dall’intera città di Caserta che si deve esprimere in maniera chiara e definitiva. E’ con questo spirito che – scriveva qualche tempo fa l’ex sindaco Del Gaudio – abbiamo presentato una mozione per convocare un consiglio comunale aperto sull’argomento. La nostra richiesta, che sottoponiamo alla città, è quella di revocare tutti gli atti attraverso i quali è stata individuata l’area di Ponteselice a pochi passi dalla Reggia per realizzare l’impianto. In più chiediamo che, in maniera formale si sancisca che il biodigestore non venga costruito in nessuna altra zona di Caserta città. Lo spirito della nostra iniziativa è stata compresa dagli ex candidati a sindaco Romolo Vignola e Raffaele Giovine che, con grande senso di responsabilità, hanno firmato la nostra mozione. A loro va il nostro grazie per la sensibilità e la maturità politica che hanno dimostrato rispetto ad un tema così delicato. Invito ufficialmente anche gli altri colleghi a seguire il loro esempio per accelerare i tempi e celebrare ad horas questo confronto che dovrà mettere una parola definitiva sull’impianto”. Un’altra mozione è stata anche presentata, successivamente, dal gruppo della minoranza che fa capo a Gianpiero Zinzi. Probabilmente nel corso della seduta del 13 gennaio verranno discusse insieme.

L’odierna conferenza dei capigruppo ha inoltre convocato, per il 28 dicembre, l’ultimo consiglio comunale del 2021: all’ordine del giorno variazioni di bilancio ed interrogazioni (anche in questo caso, si parlerà di biodigestore per un’interrogazione presentata dal penalista Vignola).