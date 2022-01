CASERTA. Il centrodestra: “Alunni in aula, ora anche il consiglio comunale del capoluogo torni in presenza”

Il comunicato stampa firmato da Gianpiero Zinzi, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano, Maurizio Del Rosso, Alessio Dello Stritto, Donato Aspromonte e Fabio Schiavo. Alla richiesta si sono accodati anche Pio Del Gaudio, Roberto Desiderio, Romolo Vignola, Raffaele Giovine e Dino Fusco

“Abbiamo chiesto con una nota ufficiale, sottoscritta dall’intera opposizione, di consentire lo svolgimento del prossimo consiglio comunale in presenza, o in alternativa in modalità mista lasciando al singolo consigliere la scelta sulla modalità di partecipazione. Riteniamo sussistano le condizioni per tornare a dibattere in Aula rispettando ogni misura di sicurezza, proprio come d’altra parte è stato consentito ai nostri studenti. Continuare in modalità remota, mentre le scuole sono state riaperte in presenza significherebbe per le istituzioni e la politica dare un segnale negativo alla comunità”. Così i consiglieri comunali di centrodestra Gianpiero Zinzi, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Alessio Dello Stritto, Donato Aspromonte, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano promotori di una richiesta ufficiale indirizzata alla Presidenza del Consiglio e firmata anche dai consiglieri Pio Del Gaudio, Roberto Desiderio, Romolo Vignola, Raffaele Giovine e Dino Fusco.