CASERTA. Il comune portato in tribunale dopo una caduta dal monopattino. “Colpa delle buche in strada”

CASERTA – Sono diversi i casi che settimanalmente emergono dai documenti pubblicati on-line dal comune di Caserta relativamente ad incarichi all’avvocato comunale Lidia Gallo, per richieste di risarcimento danni ricevute dall’ amministrazione comunale, spesso legate agli incidenti che avvengono sul territorio del capoluogo.

Sicuramente il caso più controverso è stato quello relativo ai “presunti” – definiti così dal segretario comunale Salvatore Massi – danni dell’auto distrutta a seguito di un albero crollato su una vettura, dopo un diluvio avvenuto nei primi giorni di novembre dell’anno scorso, oggi vi raccontiamo come, anche attraverso determinati atti, si nota come in città stia avendo una sorta di minima trasformazione del modo in cui sviluppa la mobilità, ma che è poi falcidiata sempre dai soliti problemi.

Se, tendenzialmente, una parte di risarcimenti danni presentati nei confronti dei comuni Caserta riguarda auto danneggiate per le buche stradale, oggi emerge una citazione del comune di Caserta relativamente ad un incidente sul monopattino.

Ora, non sappiamo il sinistro è avvenuto sulle due ruote elettriche che il comune mette a disposizione della cittadinanza o su un mezzo privato, ma ciò non cambia la realtà: un cittadino ha chiesto un risarcimento danni a causa di una caduta da un monopattino, assertivamente causata da una buca presente su via Unità Italiana. Chiaramente, il comune di Caserta ha deciso di difendersi da questa richiesta risarcitoria, incaricando, come detto, l’avvocato comunale Lidia Gallo, ma non possiamo ritenere impossibile, in considerazione della terribile condizioni del manto stradale casertano, per questa caduta sia effettivamente avvenuta.