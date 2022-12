CASERTA. Il dirigente scolastico e la comunicazione istituzionale: corso di formazione a cura dell’Andis

La “due giorni” organizzata dalla sezione provinciale dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici di Caserta, presieduta da Antonella Serpico.

CASERTA La sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – Andis – di Caserta, della quale è presidente Antonella Serpico – dirigente scolastica dell’Istituto tecnico industriale statale – Liceo scientifico scienze applicate “Francesco Giordani” di Caserta e membro del consiglio nazionale Andis, in collaborazione con l’Andis nazionale, organizza un corso di formazione su “Il Dirigente Scolastico e la comunicazione istituzionale”.

Il corso si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Statale di Istruzione Scuola Secondaria – ISISS – “Terra di lavoro”, via Ceccano n. 2, Caserta, di cui è Dirigente Scolastica Emilia Nocerino, nei giorni venerdì 16 dicembre 2022, ore 9.00–18.00 e sabato 17 dicembre 2022, ore 9.00-13.00. Il corso è rivolto ai Dirigenti Scolastici e al personale docente e prevede il seguente contributo di partecipazione: Euro 50,00 – fino a tre partecipanti per Istituto (per scuole dirette da soci A.N.DI.S.); euro 70,00 – fino ad un massimo di tre partecipanti per Istituto (per scuole i cui Dirigenti Scolastici non sono soci A.N.DI.S.); euro 20,00 – per partecipazione singola, per i soci A.N.DI.S. e gli iscritti al corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici, oppure eccedente i tre partecipanti per Istituto (per scuole i cui Dirigenti Scolastici sono soci A.N.DI.S.); euro 30,00- per prenotazione singola, oppure eccedente i tre partecipanti per istituto (per scuole i cui Dirigenti Scolastici non sono soci A.N.DI.S.). Il contributo di partecipazione va versato sul conto corrente bancario BPER – IBAN IT78W053871510200000001487 intestato a A.N.DI.S. Segreteria Amministrativa, specificando la causale “Partecipazione Seminario Caserta – Dicembre 2022”.

L’iscrizione

singola può essere regolarizzata anche con la Carta del Docente.Le iscrizioni vanno effettuate, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla sezione provinciale A.N.DI.S. organizzatrice del corso, improrogabilmente entro il 6 dicembre 2022 e le stesse vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Qualora il numero di adesioni superi la capienza della sala, le richieste saranno accolte tenendo conto dell’ordine cronologico delle iscrizioni.La tematica, molto interessante e di pregnante attualità, sarà illustrata da, già Dirigente Scolastico, Docente di Materie Letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado, di Teoria e Tecnica della Comunicazione di Massa alla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Messina e con attività di collaborazione e di ricerca nell’ambito (didattico) di Educazione all’Immagine all’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Cattedra di Storia delle Letteratura per l’Infanzia ed è anche autore di pubblicazioni di studi in oltre venti volumi e in numerose riviste, tra le quali In Alfabeta, La Gola, Scuola e Didattica e Carte di Cinema.Gli studiosi, gli esperti e i tecnici del sistema scolastico italiano sono concordi nel ritenere che negli ultimi decenni la scuola italiana è stata attraversata da una serie ininterrotta di cambiamenti, alcuni dei quali hanno trasformato la sua organizzazione e il ruolo e la funzione del Dirigente Scolastico, che è responsabile della comunicazione istituzionale sia interna che esterna e gestisce e coordina la comunicazione con le istituzioni e, nel contempo, favorisce e promuove la comunicazione col territorio.Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, è del tutto evidente l’importanza e l’attualità che assume il corso organizzato dalla sezione provinciale dell’A.N.DI.S. di Caserta su “Il Dirigente Scolastico e la comunicazione istituzionale”, che va anche a soddisfare la pressante sollecitazione che veniva dalla base associativa.