CASERTA. IL GIORDANI NON SI FERMA. Domani, mercoledì, in videoconferenza il progetto “A Scuola di OPENCOESIONE” al tempo del Covid-19

CASERTA – “Il Covid -19 non ci ferma!” ci ha detto F.Caretto della 4 B trasporti e Logistica, portavoce del “Robotik team”. Mercoledì 18 marzo, alle ore 15:30, attraverso la piattaforma per la D.A.D. in collegamento con la dott.ssa Antonia Girfatti del Centro Europe Direct di Caserta, che sta seguendo il Team, ci sarà il monitoraggio a distanza sull’andamento del percorso. Gli Allievi del Giordani, stanno partecipando al progetto “A Scuola di Opencoesione, a.s.2019/20, promosso dal Dipartimento per lo sviluppo della coesione economica. Un progetto di cittadinanza attiva che si occupa il monitoraggio civico dei fondi pubblici di coesione europei e nazionali. Il Team ha scelto di monitorare il finanziamento ricevuto dalla Italrobot SRL di Marcianise, azienda leader nell’Automazione e Robotica Industriale

“La maggior parte dei Docenti, – ci ha detto la dott. Ssa Antonella Serpico, dirigente del Giordani-se pur con le limitazioni imposte dall’uso delle tecnologie e le competenze individuali, si è adoperata, attraverso le modalità della D.A.D, per garantire una certa continuità didattica. Il nostro Istituto ha potenziato tutti gli strumenti che già normalmente vengono utilizzati per la realizzazione di classi virtuali ed è stata attivata la piattaforma Microsoft Teams con l’accreditamento di tutti i Docenti e gli Allievi, in modo da garantire la didattica a distanza, con un’attenzione particolare all’ inclusione, nel rispetto della libertà di insegnamento per quanto concerne i modi, tempi e metodi.”

“In questi giorni di grande incertezza che ci ha imposto lo stravolgimento di tutte le nostre abitudini ed attività quotidiane, il progetto ASOC è stata un’occasione per essere vicini ai nostri allievi e garantire una certa normalità grazie ai referenti proff. Gallicola e Moniello Ci siamo collegati quasi quotidianamente con il Team, per riorganizzare il percorso secondo le modalità imposte dalla sospensione delle attività didattiche e dal “distanziamento sociale”.

Hanno espresso tutto il loro dispiacere, gli Allievi della 4Btl e 4Am del Team per aver dovuto sospendere l’incontro per la #SAA2020# programmato per il 2 marzo scorso. “Eravamo riusciti ad ottenere la partecipazione della dott.ssa S.Palmeri, assessore regionale per il Lavoro e le Risorse umane ed esponenti del mondo dell’impresa, la dott.ssa A. Casale, per Confindustria, Presidente dei Giovani imprenditori e, per la Camera di Commercio , la dott.ssa C. Napoletano, per dibattere sull’importanza della trasparenza amministrativa per le aziende. Con la dott.ssa A. Girfatti e l’ing.Capasso, A.D. dell’ITALROBOT SRL , ci saremmo confrontati sulle opportunità offerte dalle politiche di coesione europea “

Un’attenzione particolare al mondo del lavoro, perché il progetto del Team del Giordani ha l’obiettivo di monitorare l’impatto sull’occupazione derivante dall’introduzione della Robotica nell’Industria 4.0. Il passo successivo sarà il monitoraggio a distanza con l’ing. Capasso, per la ricostruzione della storia amministrativa del finanziamento e la raccolta dei dati primari.

Nel frattempo #IO RESTO A CASA#