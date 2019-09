CASERTA. Il Giordani tra 28 scuole italiane scelte per Future Labs per la formazione digitale dei docenti

CASERTA (red.cro.) – La preside Antonella Serpico ha aperto, stamattina, con orgoglio il collegio dei docenti, che segna l’inizio di fatto del nuovo anno scolastico, annunciando che Istituto Giordani di Caserta è stato scelto come capofila della formazione digitale dei docenti e dirigenti. Il finanziamento, che arriva direttamente dal Ministero dell’Istruzione, è di 120 mila euro, i laboratori del Futuro Digitale saranno a disposizione del Giordani per organizzare corsi di aggiornamento alternativi.

Il Giordani di Caserta diventa, dunque, uno dei “Future Labs“, cioè una delle 28 scuole italiane e tra le uniche due scelte in Campania per la realizzazione di questo progetto altamente innovativo per la formazione dei docenti. La scuola casertana è stata individuata dal Direttore Generale dell’U.s.r e dal MIUR, quale destinataria di questo ingenti risorse per creare nuovi spazi fisici da arredare e attrezzar allo scopo di sperimentare nuove metodologie didattiche.

Spazi e attrezzature che diventeranno patrimonio della scuola e che potranno essere utilizzate anche per altre attività e per gli studenti. Si conferma così il livello di eccellenza della proposta formativa del Giordani. Il progetto è fondato sulla convinzione che una scuola più bella e funzionale ottenga migliori risultati. Entro questo mese l’insediamento delle attrezzature sarà completato.