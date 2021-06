CASERTA. Il Tar accoglie il ricorso delle sorelle Bruno e revoca il piano di perimetrazione delle farmacie nella città di CASERTA

CASERTA – Patrizia e Attilia Bruno entrambe farmaciste che stanno continuando una professione di famiglia, avevano una farmacia rurale nella zona tra Centurano e Tredici. Il piano di perimetrazione delle farmacie che fu approvato qualche anno fa, aveva tagliato fuori questo punto di distribuzione. Oggi, con una sentenza di 35 pagine, il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato in nome e per conto dei Bruno, dall’avvocato amministrativista Retano Labriola e ha in pratica cancellato il piano di perimetrazione delle farmacie. Sulle conseguenze di questo atto, vi saremo più precisi domani quando entreremo nel merito, come di solito facciamo, dei contenuti questa sentenza. Per ora ci limitiamo a ricordare che il piano di perimetrazione risaliva ai tempi in cui il presidente dell’ordine dei farmacisti era Fernando Foglia, deceduto da qualche tempo.