CASERTA. In panne con l’auto in autostrada, soccorsa dalla polizia

Notata la vettura ferma lungo la corsia di emergenza gli agenti non hanno esitato a prestare soccorso all’automobilista

CASERTA – Non sono solo i garanti della sicurezza ma sempre più spesso degli “angeli custodi” per i tanti cittadini che alle volte si trovano in difficoltà. Ieri gli agenti della Polstrada di Caserta Nord sono intervenuti lungo il tratto autostradale Capua-Santa Maria Capua Vetere, direzione Napoli, per aiutare una donna di Calvi Risorta rimasta in panne con la propria auto a seguito della foratura di un penumatico. Notata la vettura in sosta lungo la corsia di emergenza i militari hanno soccorso la malcapitata e così grazie a loro la donna ho potuto riprendere il suo viaggio e raggiungere la sua destinazione.