CASERTA. Incidente nella galleria della Reggia, traffico in tilt

CASERTA – Incidente, questa mattina, all’interno della Galleria “Reggia di Caserta”, tra le uscite Ospedale e Ercole. Un maxi tamponamento a catena ha visto coinvolte tre auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico. Disagi alla circolazione anche per gli automobilisti in transito nella frazione di Briano dove sono in corso lavori per la posa in opera della nuova rete elettrica da parte di E-Energia. Gli interventi hanno provocato disagi anche nella frazione di Sala nella zona di Ercole e a San Leucio.