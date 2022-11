CASERTA. Incubo baby gang in centro. Minacciano un ragazzino per farsi consegnare il denaro, indagati 4 minorenni

Gli agenti della squadra mobile perquisiscono le abitazioni dei giovani delinquenti e sequestrano i loro cellulari: la vittima ha raccontato di essere stato minacciato anche con una pistola

CASERTA Per lui andare a scuola o uscire di casa era diventato un vero incubo. Fortunatamente, ha deciso di raccontare tutto ai genitori che hanno sporto denuncia. Risultano, infatti, indagati dalla Procura per i Minorenni, 4 ragazzini tra i 15 ed i 16 anni accusati di una serie di estorsioni ai danni di un loro coetaneo. Proprio oggi gli agenti della squadra mobile di Caserta hanno perquisito le loro abitazioni, nella città capoluogo e a Casagiove. Stando alla denuncia della vittima, infatti, la baby gang avrebbe anche usato una pistola per farsi consegnare somme di denaro ingenti. In alcuni casi, il ragazzino avrebbe consegnato ai suoi aguzzini anche 850 euro in contanti. Durante le perquisizioni odierne gli agenti hanno poi sequestrato i cellulari dei 4 indagati.