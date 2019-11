CASERTA inospitale per i disabili. Ma una di questi difende a spada tratta la città

“In risposta alla lettera della terribile avventura di una turista disabile (CLICCA QUI PER LEGGERLA) , vorrei dire che non me la sento di chiedere scusa alla signora Paola De Masi. La delusione è mia, mielolesa da vent’anni e abitante di questa città. Non so lei dove viva, ma a me dispiace leggere per l’ennesima volta di persone che scrivono sui soliti luoghi comuni delle città del sud, in questo caso di Caserta. Insieme alla mia sedia a rotelle ne abbiamo fatti di chilometri in giro per il mondo e le assicuro che questi problemi sono in tantissime città.