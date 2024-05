CASERTA. Investito e ucciso in via Acquaviva, fissati i funerali del 28enne Denys

Effettuata l’autopsia sul corpo del giovane.

CASERTA. Si terranno venerdì prossimo, 24 maggio, alle 11, nel Duomo di Caserta, i funerali del 28enne Denys Hrodetskyy, vittima dell’incidente stradale in via Acquaviva avvenuto mercoledì scorso. A dire addio al giovane Denys saranno la mamma Natalyia ed il papà Giuseppe ed i nonni Diana e Gianfranco.

Ricordiamo che Denys è stato travolto da una Peugeot condotta da un giovane automobilista, indagato per omicidio stradale, finendo schiacciato sotto la ruota anteriore destra del veicolo. Denys è spirato il giorno successivo all’incidente, nell’ospedale cittadino dov’era stato trasportato in condizioni disperate.

Stando al racconto dei testimoni il 28enne ucraino quel fatidico giorno stava dando in escandescenze. e per questo alcuni residenti avevano allertato le forze dell’ordine. Giungeva un’ambulanza ed i sanitari facevano salire Denys sul mezzo, probabilmente cercando di farlo calmare. Il 28enne, però, sarebbe scappato dall’ambulanza, cadendo sull’asfalto. Proprio in quel momento passava l’auto guidata dal 25enne ora indagato che, vista l’ora (erano all’incirca le 21.30), la zona poco illuminata e un’auto parcheggiata, che ostruiva anche la visuale, ha travolto il 28enne.